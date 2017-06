Londres/Atentado

A polícia britânica anunciou ao início de hoje que deteve mais três pessoas no quadro do inquérito ao atentado ocorrido no sábado em Londres, que provocou oito mortos.

Dois homens foram detidos numa rua de Ilford, no leste de Londres, e um terceiro suspeito numa casa situada na mesma zona, avançou a polícia em comunicado.

RN // PNG