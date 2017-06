Actualidade

O líder máximo das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) afirmou, na quarta-feira, que a guerrilha iniciou o seu adeus às armas, concluindo a entrega de 30% do armamento em seu poder à Missão das Nações Unidas.

No total, "30% do nosso armamento foi entregue à Missão ONU Colômbia. [Nós], as FARC, estamos a cumprir com a nossa palavra", declarou Rodrigo Londoño, conhecido como "Timochenko".

O Governo colombiano e as FARC acordaram, na semana passada, estender até ao próximo dia 20 o prazo para a deposição das armas por parte da guerrilha - que terminava em 29 de maio - devido a atrasos diversos no processo de implementação do acordo de paz.