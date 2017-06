Actualidade

A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela informou, na quarta-feira, que foi aprovada a eleição da Assembleia Constituinte a 30 de julho e a proposta de submeter a referendo o texto redigido pelo novo órgão.

Na sede do CNE, no centro de Caracas, Tibisay Lucena confirmou aos jornalistas que os 545 membros da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), que irá redigir uma nova Constituição, vão ser eleitos no próximo dia 30 de julho.

A presidente do CNE afirmou ainda que decidiu anexar às bases eleitorais entregues, em 23 de maio, pelo Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "um artigo com a proposta de exortar a ANC para que o resultado dos debates seja submetido a referendo".