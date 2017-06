Actualidade

O Governo japonês considera que o ensaio de mísseis realizado hoje pela Coreia do Norte não representou uma ameaça à sua segurança, ao contrário de outras vezes, em que projéteis caíram em águas da sua Zona Económica Exclusiva.

"Estamos a tomar as medidas adequadas a par com a comunidade internacional", afirmou o ministro porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga, indicando que estão a analisar informação sobre o lançamento com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, ainda que este não tenha representado uma "ameaça à segurança" do país.

A Coreia do Norte lançou hoje múltiplos mísseis a partir das imediações da cidade costeira de Wonsan, no sudeste, que percorreram 200 quilómetros antes de cair em águas do mar do Japão, segundo confirmaram os governos de Seul e Tóquio.