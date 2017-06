Actualidade

A Câmara de Lisboa gastou 8,3 milhões de euros na recuperação, renovação e construção das bibliotecas da capital, desde 2010, segundo dados da autarquia, que somou 4.691.588 utilizadores destes equipamentos, no mesmo período.

Os números são conhecidos a dois dias da reabertura da biblioteca do Palácio Galveias, no Campo Pequeno, encerrada para obras desde 2015, onde foram investidos cerca de 2,5 milhões de euros.

A rede de leitura de Lisboa envolve 18 bibliotecas, entre as geridas pela câmara e as que são geridas por juntas de freguesia, sendo as bibliotecas de Marvila, Espaço Cultural - Cinema Europa, em Campo de Ourique, e de Alcântara (ainda por abrir), as três construídas e equipadas de raiz, durante os dois últimos mandatos da Câmara de Lisboa.