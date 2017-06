Reino Unido/Eleições

As assembleias de voto abriram hoje às 07:00 (mesma hora em Lisboa) no Reino Unido para as eleições legislativas que vão determinar qual o governo que vai negociar a saída do Reino Unido da União Europeia('Brexit').

Um total de 46,9 milhões de eleitores são chamados a votar hoje nas eleições, às quais concorrem, ao todo, 3.303 candidatos em 650 círculos uninominais, distribuídos por Inglaterra (533), Escócia (59), Irlanda do Norte (18) e País de Gales (40).

As eleições britânicas decorrem sob reforçadas condições de segurança depois de terem sido registados três atentados desde o fim de março.