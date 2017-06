Actualidade

As linhas elétricas de alta tensão enterradas têm um impacto positivo na perceção do risco, mas os valores "de campo magnético à superfície são superiores face aos que se verificam em linhas aéreas", de acordo com especialistas.

De acordo com o relatório do grupo de trabalho para os campos eletromagnéticos, que se encontra em discussão pública, enterrar linhas de alta e de muita alta tensão (AT/MAT) traduz-se "tipicamente em valores de campo magnético à superfície que são superiores face aos que se verificam em linhas aéreas", não sendo a opção "adequada para o propósito da redução da exposição".

No relatório, o grupo destaca ainda que o custo de enterrar de linhas "é tipicamente entre 13 a 20 vezes mais elevado".