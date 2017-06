Actualidade

O líder do PCP não acredita que o PS venha a ter maioria absoluta nas eleições próximas legislativas e diz que, se isso acontecesse, o PCP não poderia funcionar como "uma peninha no chapéu" dos socialistas.

"Se tivéssemos um governo maioritário, de maioria absoluta do PS, isto são muitos anos de experiência, já vivi várias situações dessas e a verdade é que o resultado não foi nada brilhante", afirma Jerónimo de Sousa, numa entrevista à Antena 1 que será hoje transmitida.

O líder comunista explica: "Sempre que houve maioria absoluta do PS não tivemos uma política que correspondesse às necessidades do país e às aspirações dos trabalhadores e do povo".