Actualidade

Três dezenas de trabalhadores do Hospital Cruz Vermelha Portuguesa, que iniciaram uma greve na terça-feira, estão hoje concentrados junto àquela unidade por aumentos salariais e prosseguimento e conclusão do Acordo de Empresa, segundo uma fonte sindical.

"A greve, convocada pelo Sindicato da Hotelaria do Sul e Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, teve início às 23:00 de quarta-feira e teve uma adesão de 100% no que diz respeito a este turno", disse à agência Lusa o sindicalista Fernando Pinto.

De acordo com Fernando Pinto, do Sindicato da Hotelaria do Sul, a greve de 24 horas abrange os enfermeiros, técnicos de saúde, auxiliares e funcionários das cantinas.