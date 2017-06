Actualidade

As equipas de resgate recuperaram hoje os corpos de três ocupantes do avião militar birmanês que se despenhou, quarta-feira, no mar frente à costa sudeste da Birmânia com 104 pessoas a bordo.

Segundo as informações que o Exército da Birmânia está a difundir através de uma conta na rede social Facebook, os corpos de um homem, uma mulher e de um menor foram detetados e recuperados nas últimas horas.

As equipas que se encontram na zona, a 22 quilómetros de Kyauk Nimak, encontraram também as rodas do aparelho, vários coletes salva-vidas e peças de roupa.