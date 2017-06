Actualidade

As bolsas europeias seguem em terreno positivo, com os investidores à espera das palavras do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, após a reunião de política monetária de hoje.

Às 08:25 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, seguia a avançar 0,25% para 3.557,63 pontos.

As principais bolsas europeias seguiam a transacionar entre os ganhos de 0,12% de Paris e os de 0,31% de Frankfurt