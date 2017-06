Actualidade

O futebolista português Cristiano Ronaldo é, pelo segundo ano consecutivo, o desportista com mais rendimentos, tendo encaixado em 2017 um total de 82,6 milhões de euros.

Segundo o estudo anual da revista norte-americana Forbes, Ronaldo recebeu 58 milhões de euros em salários, mais 35 milhões em contratos publicitários.

Segue-se ao capitão da seleção portuguesa, e avançado do Real Madrid, LeBron James, dos Cleveland Cavaliers, da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), com 76,5 milhões de euros, enquanto o avançado argentino do FC Barcelona Lionel Messi arrecadou 71 milhões em 2017.