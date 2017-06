Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia a negociar em terreno negativo, invertendo a tendência da abertura e a contrariar a tendência dos restantes mercados europeus, com as ações do Montepio a caírem 4%.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, estava a cair 0,25% para 5.276,55 pontos, com 13 títulos a valorizarem-se e seis a caírem.

As ações do Montepio e da Jerónimo Martins eram as que mais caíam, com descidas de 4,09% e 1,05% para 0,54 e 17,82 euros, respetivamente.