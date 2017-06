Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo, e 0,6% na comparação com o trimestre anterior, divulga hoje o Eurostat.

Também no conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia (UE), o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou, entre janeiro e março, 2,1% em termos homólogos e 0,6% em cadeia.

No quarto trimestre de 2016 o PIB da zona euro tinha crescido 1,8% em termos homólogos e 0,5% na variação trimestral e o da UE tinha aumentado 2,0% e 0,6%, respetivamente.