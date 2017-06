Actualidade

O 43.º Festival do Estoril-Lisboa abre no dia 01 de julho com a estreia da cantata "Vera Cruz", de Nuno Côrte-Real, no Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, e tem previsto cerca de 30 concertos, até dia 28.

Outra estreia anunciada é a da composição "Niños de Murillo", de Sebastián Mariné, pelo Sonor Ensemble, no dia 10, no Palácio da Ajuda, no âmbito de uma homenagem ao pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), assinalando o quarto centenário do seu nascimento.

O pintor do período barroco, que se celebrizou pelas suas "Madonna" e pelas telas de cariz católico, é ainda celebrado em três outros concertos, um deles, no Palácio Foz, no dia 17, com a estreia em Portugal, pelo pianista Mario Prisuelos, das peças "Visiones", de Joan Magrané, "Ante la Anunciación de Fra Angélico", de Joaquín Turina, "Memento", de Jesús Torres, e de "Videns", de Alberto Carretero.