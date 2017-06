Actualidade

Jorge Sousa, da associação do Porto, é o melhor árbitro de futebol de 2016/17, com o juiz a terminar à frente de Artur Soares Dias, que na anterior temporada foi o líder no 'ranking' da arbitragem.

Na lista divulgada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, João Mendes (20.º, 8,411), Tiago Antunes (21.º, 8,399), João Matos (22.º, 8,384) e Jorge Ferreira (23.º e último, 8,353) foram despromovidos à segunda categoria.

A avaliação dos árbitros é efetuada mediante as classificações obtidas nos jogos durante a época, com 2016/17 a distinguir Jorge Sousa (1.º, 8,607), seguido por Artur Soares Dias (2.º, 8,595), Carlos Xistra (3.º, 8,530), Bruno Paixão (4.º, 8,529) e Nuno Almeida (5.º, 8,522).