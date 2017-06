Actualidade

O poeta polaco Adam Zagajewski venceu o Prémio Princesa das Astúrias de Literatura 2017, foi hoje anunciado em Oviedo, Espanha.

O júri do prémio destacou a forma como o escritor contribui "de maneira extraordinária e a nível internacional, para o progresso e o bem-estar social através do cultivo e do aperfeiçoamento da criação literária em todos os seus géneros".

Adam Zagajewski, nascido em 1945, em Lwów, costuma dizer que todo o grande poeta vive entre dois mundos - o tangível e o imaginário, o da história e o dos sonhos - e que dos acordos e desacordos entre ambos surgem, após árduas negociações, os poemas.