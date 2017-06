Teerão/Atentados

O número de vítimas mortais do duplo atentado do Estado Islâmico, na quarta-feira, em Teerão, subiu para 17, disse hoje o diretor do Instituto de Medicina Legal do Irão através de um comunicado.

O responsável pelo Instituto de Medicina Legal, Ahmad Shoyai, acrescenta que 13 corpos foram já identificados e que o número total de vítimas mortais aumentou de 12 para 17, visto que cinco dos feridos não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Segundo o diretor dos Serviços de Emergência de Teerão, Pir Hosein Kolivand, o número total de feridos ultrapassa a meia centena, sendo que a maior parte encontram-se ainda internados nos cuidados intensivos dos hospitais da capital do Irão.