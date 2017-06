Actualidade

A organização do festival de música Amplifest anunciou hoje que o evento não se vai realizar em 2017, ao fim de cinco anos em que levaram ao Porto bandas como Neurosis, Swans ou Godspeed You! Black Emperor.

Numa publicação na página da Amplificasom, entidade organizadora, o responsável André Mendes assina um texto no qual começa por assegurar que "o Amplifest não morreu" e vai regressar em 2018.

"Em 2015, depois da edição onde ainda hoje se fala daquele final de tarde/início de noite com Altar of Plagues, William Basinski e Converge, tínhamos decidido que uma eventual edição de 2016 só avançaria se fizesse sentido. A partir do momento em que fechamos Neurosis, o caminho para a sexta edição estava traçado. Foi, de facto, a mais especial de todas", pode ler-se no texto que traça a história do festival para explicar a decisão.