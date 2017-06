Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, criticou hoje a "ligeireza com que o Governo e o primeiro-ministro" tratam da questão das 'secretas', sublinhando que há uma dupla ausência de liderança, no secretário-geral e na fiscalização.

"Faltam as lideranças quer nos serviços de informação quer na fiscalização dos serviços de informação. Creio que é um tema lamentável para o Governo e para o PS. Deixo esta nota de preocupação pela ligeireza com que o Governo e o primeiro-ministro tratam de matérias tão importantes para o país", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas, à margem do European Roundtable 2017, da Fundação Konrad Adenauer.

A líder centrista sublinhou a existência de "uma ameaça global, uma ameaça na Europa", e da necessidade de os países estarem "seguros do seu caminho e que todos os instrumentos estejam bem apetrechados" para responder ao "desafio da segurança e do combate ao terrorismo".