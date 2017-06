Actualidade

O Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC) apresenta um novo espetáculo, na sexta-feira, em que a devoção ao Espírito Santo, nos Açores, simboliza a "capacidade de sonhar" dos portugueses e do próprio organismo.

A diáspora e a religiosidade popular das ilhas açorianas servem de "pano de fundo etnográfico" ao espetáculo "De novo mar", com o Espírito Santo a representar "a capacidade de sonho e de superação coletiva" no processo de "resgate da memória" assumido pelo GEFAC, que celebrou 50 anos em 2016, disse hoje o coordenador geral do grupo, Vasco Nogueira, à agência Lusa.

"O Espírito Santo serviu lindamente" para traduzir essa "ideia de harmonia e comunhão" vivida por centenas de estudantes que, desde os anos 60 do século XX, passaram por este organismo autónomo da Associação Académica de Coimbra, acrescentou.