Actualidade

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA) garantiu hoje a segurança das fronteiras do país, mas admitiu confrontos entre forças de defesa nacional e grupos rebeldes da República Democrática do Congo (RDCongo).

Geraldo Sachipengo Nunda falava à imprensa, à margem da reunião conjunta dos Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que decorre em Luanda.

"Não há perigo do ponto de vista militar. As forças todas, tanto as FAA, a Polícia Nacional, os outros órgãos de segurança nacional, todos estão prontos para poderem garantir que haja estabilidade", referiu.