Actualidade

Uma quinta ecológica, situada entre as localidades do Paul e do Ourondo, concelho da Covilhã, vai receber entre os dias 14 e 16 de julho o "Ananda Festival of Bliss", um evento sem álcool nem drogas e onde são esperados cerca de 150 participantes.

"Será um festival revolucionário, porque vamos mostrar às pessoas que é possível divertirem-se, estarem bem-dispostas e felizes sem precisarem de aditivos como o álcool ou drogas. Ou seja, é um festival livre de álcool e drogas e mesmo quem queira fumar terá de o fazer numa zona específica", explicou, em declarações à agência Lusa, Dalila Lucas, da organização.

A iniciativa é da delegação da Covilhã da "Ananda Marga", associação mundial sem fins lucrativos que promove estilos de vida alternativos ligados ao ambiente, à natureza e a práticas de meditação.