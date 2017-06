Actualidade

A Rede de Bibliotecas Terras de Monsalude é apresentada na sexta-feira e dá início a um projeto que cria um catálogo coletivo de nove bibliotecas de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

A rede vai juntar as bibliotecas escolares e municipais daqueles três concelhos do norte do distrito de Leiria, permitindo desenvolver um catálogo coletivo e um cartão único de leitor, explicou a coordenadora interconcelhia da rede de bibliotecas escolares, Lucília Santos.

"Os três concelhos já trabalhavam em parceria na promoção de leitura" e agora passam a ter um "catálogo coletivo", com um 'software' atualizado e procedimentos articulados, que vai permitir a qualquer habitante dos três municípios requisitar um livro que está disponível numa das bibliotecas da rede, elucidou.