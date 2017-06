Actualidade

O município de Figueiró dos Vinhos vai avançar com um projeto de valorização do património cultural do concelho, estando prevista uma intervenção na casa do pintor José Malhoa e a criação de uma rota dos artistas na vila.

A Câmara de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, vai investir cerca de 300 mil euros na criação de uma nova imagem do concelho associada à cultura, bem como na valorização do património artístico do município, que no início do século XX recebeu vários artistas, nomeadamente o naturalista José Malhoa, disse à agência Lusa o presidente do município, Jorge Abreu.

No âmbito do projeto, vai ser dada uma nova vida ao "Casulo", a casa que José Malhoa habitou em Figueiró dos Vinhos e que mandou construir em 1895.