Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian vai adquirir este ano 500 mil euros em obras de arte contemporânea de artistas portugueses e estrangeiros para a Coleção Moderna, revelou hoje à agência Lusa a diretora dos museus da instituição, Penelope Curtis.

A responsável participou hoje numa visita guiada a duas novas exposições que a entidade acolhe: "Helmut Federle. Matéria Abstrata", com pintura do artista suíço e cerâmicas da sua coleção privada, e "Emily Wardill. Matt Black and Rat", da artista britânica residente em Lisboa.

À margem da visita, questionada pela agência Lusa sobre o valor disponível do orçamento deste ano da Fundação Gulbenkian para aquisição de obras de arte contemporânea, Penelope Curtis indicou que estarão disponíveis 500 mil euros.