Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que o próximo ano letivo arrancará com reduções de alunos por turma, dando-se prioridade aos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, e com mais três mil professores vinculados e reforço de assistentes operacionais.

Estas medidas do Governo foram transmitidas por António Costa no arranque do debate quinzenal na Assembleia da República, num discurso totalmente dedicado à questão da educação.

"No próximo ano letivo, a implementação da redução do número de alunos por turma começará por incidir nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que constituem cerca de 18% do total dos agrupamentos de escolas e onde estudam cerca de 200 mil alunos. No que respeita ao corpo docente e pessoal de apoio à atividade escolar, o próximo ano letivo terá início com cerca de mais três mil professores vinculados e um reforço a nível de Assistentes Operacionais, decorrente da alteração do rácio", declarou o líder do executivo.