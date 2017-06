Actualidade

A Companhia da Chanca, situada numa aldeia de Penela, apresenta na sexta-feira e no sábado no Convento São Francisco, em Coimbra, "Sítio", um espetáculo sem palavra sobre isolamento e vontade de viver numa aldeia do interior de Portugal.

O espetáculo fala de "um casal de idosos que vive numa aldeia no interior de Portugal" e que recebe um postal a anunciar o nascimento do seu neto, no estrangeiro, explica a companhia, criada na aldeia da Chanca, em Penela, distrito de Coimbra.

No caminho para entregar uma encomenda com prendas para o neto até à estação de correios mais próxima, o casal acabar por viver "uma série de pequenas e ternas aventuras", num espetáculo que se apresenta "como um espelho da vida de alguns no interior desertificado, envelhecido e isolado", refere a sinopse.