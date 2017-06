Inquérito/CGD

PS, BE e PCP pediram hoje que as conclusões da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) sejam conhecidas no seu prazo previsto, julho, e acusaram PSD e CDS-PP de tentarem "instrumentalizar" os trabalhos.

Os três partidos falaram aos jornalistas na Assembleia da República depois de uma reunião de mesa e coordenadores da comissão de inquérito e todos concordaram que devem ser conhecidas as conclusões dos trabalhos até à data prevista, 03 de julho, assegurando haver "informação suficiente para concluir sobre o objeto" dos trabalhos, embora não tenham chegado todos os documentos ao parlamento.

Antes, PSD e CDS-PP acusaram a esquerda de "matarem" a primeira comissão de inquérito sobre a CGD, negando "a possibilidade que dois tribunais superiores deram a esta comissão de ter acesso a documentação em que poderia perceber o que aconteceu na CGD".