Offshore

O debate quinzenal subiu hoje de tom quando o PSD questionou o primeiro-ministro sobre a existência de um parecer da Autoridade Tributária sobre 'offshore', com António Costa a interrogar Luís Montenegro se "não tem mais nadinha para perguntar".

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro perguntou, por várias vezes, se a decisão do Governo de retirar o Uruguai, Jersey e ilha de Man da lista de paraísos fiscais se tinha ou não baseado num parecer da Autoridade Tributária (AT), invocando uma contradição entre o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade.

"Esses três territórios saíram porque passaram a cumprir os critérios de cooperação, por terem maior transparência, e de acordo com o envolvimento da AT nessa decisão", respondeu primeiro António Costa.