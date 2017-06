Actualidade

João Moutinho afirmou hoje que chegou à seleção portuguesa em boa forma, algo que mesmo assim poderá não ser suficiente para ser titular frente à Letónia, em jogo de qualificação para o Mundial2018 de futebol.

"Acabei o campeonato numa boa fase, mas todos temos de estar na máxima força para conseguir o nosso objetivo, que é vencer. Se não estivermos frescos e a 100% não vamos conseguir. Estamos bem fisicamente e vamos dar o nosso melhor", afirmou João Moutinho.

O médio do Mónaco falava aos jornalistas no Estádio Skonto, em Riga, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da sexta jornada do Grupo B de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, na sexta-feira.