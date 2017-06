Actualidade

A Bienal Experimentadesign, criada há 18 anos, teve um "enorme impacto" na sociedade portuguesa, sublinhou hoje à Lusa a responsável pelo projeto, Guta Moura Guedes, sustentando que a iniciativa trouxe informação, formação e alterou formas de pensar no país.

Numa época em que o país "dava os primeiros passos na área do design, a Bienal formou pessoas, da área específica e do público em geral, e contribuiu de forma decisiva para a difusão de uma disciplina essencial", sublinhou Guta Moura Guedes, numa entrevista à agência Lusa, realizada por correio eletrónico.

No passado mês de maio, a Associação Experimenta, presidida por Guta Moura Guedes, fundadora da bienal, anunciou o fim do evento, com uma última edição a realizar este ano, a décima, em setembro, para dar novos rumos ao projeto.