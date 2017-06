Actualidade

O FC Porto oficializou hoje a contratação do treinador português de futebol Sérgio Conceição, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, por duas temporadas.

"A FC Porto--Futebol SAD (...) vem informar o mercado que chegou a acordo com Sérgio Paulo Marceneiro Conceição para a celebração de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, para as épocas desportivas de 2017/18 e 2018/19", lê-se no comunicado dos 'dragões'.

Sérgio Conceição, de 42 anos, vai suceder a Nuno Espírito Santo no comando técnico dos 'azuis e brancos', regressando ao clube que representou como jogador em três ocasiões, entre 1991 e 1993, entre 1996 e 1998 e na época 2003/04. Como treinador, chega a um 'grande' português, depois de ter orientado clubes como Nantes, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Académica e Olhanense.