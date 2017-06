Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, acusou hoje o Governo de ter conseguido atingir o défice à custa de cortes na saúde e na educação, com o primeiro-ministro, António Costa, a sublinhar que não existiram cativações nessas áreas.

No debate quinzenal no parlamento, e depois de António Costa ter elogiado na intervenção inicial "a normalidade" com que decorreu o atual ano letivo, o líder parlamentar do PSD acusou-o de se contentar com "muito poucochinho".

"Normalidade num ano que encerraram escolas, normalidade num ano marcado pelo acréscimo do abandono escolar? Estamos muito longe de poder conjugar o seu discurso com a realidade prática que as famílias sentem", criticou Montenegro.