Roland Garros

A letã Jelena Ostapenko, 47.ª do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para a final de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' do ano, depois de vencer a suíça Timea Bacsinszky, 31.ª do circuito.

No dia em que comemora o 20.º aniversário, Ostapenko qualificou-se pela primeira vez para a final de um 'major', logo na segunda passagem por Paris, ela que ainda não conquistou qualquer troféu no circuito, tendo disputado apenas três finais.

Na final de sábado, Ostapenko defrontará a vencedora do encontro entre a checa Karolina Pliskova, número três da hierarquia, e a romena Simona Halep, quarta do 'ranking'.