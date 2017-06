Actualidade

Fernando Santos afirmou hoje que a Letónia é "uma equipa forte", sobretudo a jogar em casa, e que Portugal vai ter que "correr e lutar mais" para vencer o jogo de apuramento para o Mundial2018 de futebol.

"Temos que correr e lutar mais que eles. Temos de fazer isso. A Letónia é uma equipa forte e já o provou no Algarve no primeiro jogo. Em casa, vai procurar vencer e vai entrar em campo determinada a isso. Temos que mostrar em campo que somos melhores. Cá fora é fácil, lá dentro é mais difícil", disse o selecionador português.

Fernando Santos falava aos jornalistas no Estádio Skonto, em Riga, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sexta-feira, da sexta jornada do Grupo B da fase de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.