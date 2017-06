Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou-se esperançado que a greve dos professores de dia 21 não se realize e seja possível chegar a acordo, mas assegurou que caso as negociações falhem o Governo vai recorrer aos serviços mínimos.

No debate quinzenal que António Costa abriu com um discurso sobre "política de educação", a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, começou a sua intervenção com uma pergunta direta: "o senhor primeiro-ministro está ou não está em condições de nos dizer que não haverá greve ou, em havendo, que todos os alunos podem fazer o seu exame em tranquilidade?".

"Tenho muita esperança que haja boas condições para que o pré-aviso não se consume numa greve e que o diálogo possa dar resultados frutuosos tendo em conta a abertura que tem havido por parte do Governo", começou por responder o chefe do executivo.