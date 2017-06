Actualidade

O Conselho Económico e Social (CES) duvida da eficácia do modelo adotado pelo Governo para a transferência de competências do Estado para as autarquias e apresentou algumas recomendações para a gestão de um processo "que se afigura difícil".

Os conselheiros aprovaram hoje um parecer, no qual mostram "desconforto" com o método seguido pelo Governo, que apresentou uma proposta de 'lei-chapéu' sobre a transferência de competências e que delega para diplomas setoriais posteriores a concretização das transferências setor a setor.

"Isto aqui é o ponto central da questão. Uma parte importante dos membros do CES tem dúvidas sobre este processo. Acham que (...) se fazia uma lei baseada já nos estudos - económicos, de viabilidade, de eficácia, de custo-benefício, etc. - que estão neste diploma. O estar a avançar assim é um avanço parcial de pequenos passos e que pode levantar problemas", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente do CES, Correia de Campos.