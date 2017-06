Actualidade

O PS, o BE e o PAN foram os únicos partidos com assento parlamentar a apresentar resultados positivos em 2016, de acordo com as contas partidárias hoje divulgadas no "site" do Tribunal Constitucional (TC).

Em 2016, o PS abateu 942 mil euros ao passivo que vinha acumulando e que chegou a 21 milhões de euros em 2015. Nas contas de 2016, o passivo do PS ascende a 20,7 milhões de euros, com capitais próprios de cerca de sete milhões de euros negativos.

O PS terminou 2016 com um resultado líquido positivo de 255.460 euros, o que não acontecia há vários anos. Em 2014, o resultado tinha sido de 3,5 milhões de euros negativos e, em 2015, cerca de um milhão de euros negativos.