Inquérito/CGD

O ministro das Finanças assegurou hoje que o compromisso assumido com o anterior presidente da Caixa foi sobre a exclusão do estatuto do gestor público, admitindo que a questão das declarações foi abordada mas de forma ocasional.

Numa audição parlamentar na segunda comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD), Mário Centeno foi questionado pelo deputado do CDS-PP João Almeida sobre as diferentes interpretações que têm sido expressas pelo ex-presidente do banco público, António Domingues, e o Governo sobre a existência ou não de um compromisso quanto à dispensa de apresentação de declarações de rendimentos e património junto do Tribunal Constitucional.

Questionado se tomou a decisão de isentar os gestores da Caixa de apresentarem essas declarações, Centeno respondeu negativamente: "Tal nunca aconteceu, houve um conjunto de compromissos assumidos desde o início com António Domingues de forma muito clara e tal não aconteceu".