Actualidade

Uma tradução direta de antigos manuscritos árabes de "As Mil e Uma Noites", o primeiro romance do norte-americano George Saunders e a obra do vietnamita Viet Thanh Nguyen, Prémio Pulitzer Ficção 2016, são algumas das novidades editoriais de junho.

Entre o final deste mês e o início de julho, a editora E-Primatur vai publicar o primeiro volume de "As Mil e Uma Noites" com "tradução direta dos mais antigos manuscritos árabes".

Pela mesma editora vão sair ainda os livros "Ivanhoe", de Walter Scott, "Forte como a Morte, seguido de Pierre e Jean", de Guy de Maupassant, e "Da Pintura, seguido de Da Escultura", de Leon Battista Alberti.