Actualidade

Sérgio Conceição foi hoje apresentado como novo treinador do FC Porto, vice-campeão nacional de futebol, e, nas primeiras palavras enquanto técnico dos 'dragões', mostrou-se ambicioso e prometeu títulos já no final da época.

O novo treinador garantiu que em maio do próximo ano estará mais feliz do que no dia de hoje.

"Estou feliz hoje, mas estarei ainda mais em maio, com a conquista de títulos. Obrigado aos que acreditaram em mim e aos que não acreditam, a melhor forma de responder é com resultados. Tenho consciência do que quer este clube, estar ao melhor nível, e o melhor nível é conquistar títulos", referiu.