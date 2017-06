Actualidade

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes do duelo de sexta-feira com a Letónia, da fase de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores.

No Estádio Skonto, em Riga, os 23 jogadores convocados pelo selecionador nacional fizeram os habituais exercícios de aquecimento, sem qualquer limitação, nos primeiros 15 minutos do apronto que foram abertos à comunicação social.

Depois de na quarta-feira ter sido recebido em Riga por algum mau tempo, Portugal trabalhou no Estádio Skonto, palco do jogo da sexta jornada do grupo B, sem chuva e com o relvado aparentemente em boas condições.