Actualidade

O belga Thierry Neuville (Hyundai) venceu hoje a super especial de abertura do Rali da Sardenha, sétima etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC), assumindo a liderança da classificação geral.

Neuville percorreu o traçado de dois quilómetros na antiga pista de motocrosse de Ittiri em 2.01,8 minutos, suplantando o estónio Ott Tänak (M-Sport/Ford) por apenas dois décimos de segundo.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai) foi terceiro, a quatro décimos do colega de equipa belga.