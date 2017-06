Actualidade

A The Fladgate Partnership apresentou hoje o projeto "Mundo do Vinho", um investimento de 100 milhões de euros para estar pronto em junho de 2020 que se materializará na criação de cinco museus, zona de restauração, estacionamento e exposições.

Em causa está uma área de mais de 30.000 metros quadrados, ocupada pelos antigos armazéns de vinho do Porto que, e conforme descreve informação distribuída à imprensa pelo grupo investidor, devido à evolução do setor agora se encontram vazios.

"[No centro histórico de Gaia] nascerá um grande complexo cultural, de retalho e restauração, que pretende ser um importante centro para a expansão do turismo (...). Inicialmente o projeto servirá 560.000 visitantes, que realizarão no 'World of Wine' [Mundo do Vinho] mais de um milhão de visitas culturais", lê-se na descrição do projeto.