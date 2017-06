Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que o cancelamento da ronda de licitações pelos novos blocos petrolíferos em Angola envia um sinal negativo sobre o ambiente empresarial em Angola e é uma deceção para os licitadores.

"O cancelamento da ronda de licitações dois anos depois do lançamento pode fazer sentido para a Sonangol devido aos baixos preços do petróleo, mas manda um sinal negativo sobre o ambiente empresarial em Angola e será uma deceção para os licitadores, que já tinham uma soma considerável para obter dados e preparar as ofertas", escrevem os analistas.

Num comentário ao cancelamento da ronda de licitações, a unidade de análise económica da revista britânica The Economist diz que a Sonangol está a passar por um momento difícil: "A Sonangol, que outrora foi o motor da economia de Angola, foi duramente atingida por uma combinação tóxica de má gestão e de preços baixos do petróleo".