Reino Unido/Eleições

A libra inglesa registou uma forte queda com a divulgação de uma sondagem à saída das urnas que dita o fim da maioria absoluta do partido Conservador na Câmara dos Comuns.

A moeda britânica perdeu mais de dois cêntimos contra o dólar imediatamente depois da divulgação do resultado de uma sondagem das três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky, caindo de 1.2955 para 1.2752.

Segundo a agência Associated Press, os investidores estão preocupados com o fim da maioria absoluta dos Conservadores, que têm de negociar com a União Europeia os termos do 'Brexit'.