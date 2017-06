Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um 'Aviso Amarelo' para os grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores, devido à previsão de chuva forte.

Segundo o IPMA, está prevista a passagem de uma superfície frontal fria com deslocamento para este/nordeste e atividade moderada a forte, que vai provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos Ocidental e Central.

O aviso para o Grupo Ocidental está a vigorar desde as 23:00 de hoje e as seis da manhã de sexta-feira e o do Grupo Central entre as 00:00 e as 14:00 de sexta-feira.