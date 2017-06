Actualidade

A Arábia Saudita e os seus aliados, que cortaram relações diplomáticas com Doha, publicaram hoje uma lista de pessoas e organizações alegadamente ligadas a atividades "terroristas" apoiadas, segundo dizem, pelo Qatar.

Os indivíduos e organizações constantes da lista "encontram-se ligados ao Qatar e estão ao serviço de um programa político suspeito do Qatar", indica uma declaração conjunta da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein - países do Golfo vizinhos do Qatar - e do Egito.

Isto demonstra que o Qatar "afirma, por um lado, lutar contra o terrorismo, mas que, por outro, apoia, financia e abriga organizações terroristas", referem.