10 Junho

As comemorações do Dia de Portugal arrancam hoje de manhã, no Porto, com a presença do Presidente da República em sete iniciativas públicas, 11 anos depois de a cidade ter acolhido as celebrações oficiais.

A cerimónia de içar da Bandeira Nacional, às 10:30 na Avenida dos Aliados, é o primeiro momento de um dia em que Marcelo Rebelo de Sousa vai estar em pelo menos sete atos públicos no Porto, terminando o programa oficial às 22:00 a assistir a fogo de artifício no Terreiro da Sé.

No primeiro de três dias de celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o chefe de Estado vai ainda visitar as atividades militares complementares (11:00), inaugurar a exposição que assinala os 500 anos do Foral Manuelino do Porto (15:00), visitar a associação Somos Nós (16:00), participar na cerimónia de cumprimentos ao corpo diplomático (19:30) e assistir ao concerto de órgão comemorativo do Dia de Portugal (20:15).